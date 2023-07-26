Военное положение и мобилизацию в Украине продолжат: когда и на сколько

Верховная Рада планирует в ближайшее время поддержать продолжение военного положения и общей мобилизации в стране. Решения должны быть приняты до 18 августа.

Об этом 26 июля сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что в парламенте готовятся к уже восьмому голосованию за военное положение с начала полномасштабной войны. В последний раз военное положение и мобилизацию в Украине продолжали в мае и действует оно до 18 августа 2023 года.

Нардеп ожидает, что в этот раз продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года .

Для этого сначала президент Владимир Зеленский должен подписать соответствующие указы, которые затем подадут на утверждение в Раду. Далее документы поступят в комитет по обороне, после чего их должны поддержать нардепы.

Напомним, ранее военным в тылу отменили доплаты в 30 тысяч гривен. Однако была введена новая система выплат доплат и предоставления отпусков.