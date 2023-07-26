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Военное положение и мобилизацию в Украине продолжат: когда и на сколько
Верховная Рада планирует в ближайшее время поддержать продолжение военного положения и общей мобилизации в стране. Решения должны быть приняты до 18 августа.
Об этом 26 июля сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Он отметил, что в парламенте готовятся к уже восьмому голосованию за военное положение с начала полномасштабной войны. В последний раз военное положение и мобилизацию в Украине продолжали в мае и действует оно до 18 августа 2023 года.
Нардеп ожидает, что в этот раз продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для этого сначала президент Владимир Зеленский должен подписать соответствующие указы, которые затем подадут на утверждение в Раду. Далее документы поступят в комитет по обороне, после чего их должны поддержать нардепы.
Напомним, ранее военным в тылу отменили доплаты в 30 тысяч гривен. Однако была введена новая система выплат доплат и предоставления отпусков.