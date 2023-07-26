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Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: коли та на скільки

мобілізація, воєнний стан
Мобілізація в Україні триватиме щонайменше до середини листопада. Фото: Facebook/ Генштаб

Верховна Рада планує найближчим часом підтримати продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Рішення мають прийняти до 18 серпня.

Про це 26 липня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зауважив, що в парламенті готуються до вже восьмого голосування за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Останнього разу воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжували у травні і діє він до 18 серпня 2023 року.

Нардеп очікує, що цього разу продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Для цього спочатку президент Володимир Зеленський має підписати відповідні укази, які потім подадуть на затвердження в Раду. Далі документи надійдуть до комітету з питань оборони, після чого їх мають підтримати нардепи.

Нагадаємо, раніше військовим у тилу скасували доплати у 30 тисяч гривень.  Проте запровадили нову систему виплат доплат та надання відпусток. 

Автор:
Віта Молодан