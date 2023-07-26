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Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: коли та на скільки
Верховна Рада планує найближчим часом підтримати продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Рішення мають прийняти до 18 серпня.
Про це 26 липня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Він зауважив, що в парламенті готуються до вже восьмого голосування за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Останнього разу воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжували у травні і діє він до 18 серпня 2023 року.
Нардеп очікує, що цього разу продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для цього спочатку президент Володимир Зеленський має підписати відповідні укази, які потім подадуть на затвердження в Раду. Далі документи надійдуть до комітету з питань оборони, після чого їх мають підтримати нардепи.
Нагадаємо, раніше військовим у тилу скасували доплати у 30 тисяч гривень. Проте запровадили нову систему виплат доплат та надання відпусток.