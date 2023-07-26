Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: коли та на скільки

Верховна Рада планує найближчим часом підтримати продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Рішення мають прийняти до 18 серпня.

Про це 26 липня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зауважив, що в парламенті готуються до вже восьмого голосування за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Останнього разу воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжували у травні і діє він до 18 серпня 2023 року.

Нардеп очікує, що цього разу продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року .

Для цього спочатку президент Володимир Зеленський має підписати відповідні укази, які потім подадуть на затвердження в Раду. Далі документи надійдуть до комітету з питань оборони, після чого їх мають підтримати нардепи.

Нагадаємо, раніше військовим у тилу скасували доплати у 30 тисяч гривень. Проте запровадили нову систему виплат доплат та надання відпусток.