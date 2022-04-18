Журналисты публикуют первые фото крейсера "Москва" после удара ВСУ

Журналист OSINTtechnical в Twitter опубликовал фото горящего российского крейсера "Москва" после попадания в него украинских ракет "Нептун" в Черном море. Подлинность фото пока не установлена.

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"Я не могу проверить подлинность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-то из них был уничтожен таким образом", — уточнил журналист.

Он отметил, что заметил несоответствие между датой фото 15 апреля и датой затопления 14 апреля.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

В любом случае это первое предположительно подлинное фото крейсера после удара со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, 13 апреля ВСУ нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва". Позже Министерство обороны России подтвердило, что крейсер "Москва" горит, однако причины пожара пока устанавливаются.

Это именно тот крейсер, к которому обращались защитники острова Змеиный. Речь идет о случае, когда вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и атаковали боевой авиацией.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.