Журналісти публікують перші фото крейсера "Москва" після удару ЗСУ

Журналіст OSINTtechnical у Twitter опублікував фото палючого російського крейсера "Москва" після влучення в нього українських ракет "Нептун" у Чорному морі. Справжність фото поки що не встановлена.

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"Я не можу перевірити справжність, але це крейсер класу "Слава", і я не думаю, що якийсь із них був знищений таким чином", — уточнив журналіст.

Він зазначив, що зауважив невідповідність між датою фото 15 квітня та датою затоплення 14 квітня.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

У будь-якому разі це перше імовірне фото крейсера після удару з боку Збройних сил України.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". Пізніше Міністерство оборони Росії підтвердило, що крейсер "Москва" горить, проте причини пожежі поки що встановлюються.

Це саме той крейсер, до якого зверталися захисники острова Зміїний. Йдеться про випадок, коли ввечері 24 лютого 2022 року у Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний із корабельних озброєнь та атакували бойовою авіацією.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.