АМКУ запустил удобную онлайн-версию госреестра участников сговоров на тендерах

Антимонопольный комитет создал открытый онлайн-реестр компаний, совершивших согласованные антиконкурентные действия в ходе торгов, аукционов, конкурсов и тендеров. Как говорится в сообщении ведомства, до этого реестр публиковался только в виде сводных ведомостей в Excel-файле, который пользователям нужно загружать с сайта АМКУ, что "создает дополнительные барьеры доступа к информации".

"Вопрос доступности к таким сведениям существенен. И для обеспечения оптимальной открытости информации о нарушителях комитет в тестовом режиме разработал и обеспечил доступ к государственному реестру", - отмечают в АМКУ.

Благодаря реестру, доступному по ссылке reyestr.amcu.gov.ua, пользователи теперь имеют возможность оперативно отслеживать информацию о наличии или отсутствии участников торгов в перечне нарушителей законодательства о защите экономической конкуренции. Также в нем можно делать поисковые запросы, выборку информации по ряду критериев и формировать соответствующие выписки.

В АМКУ указывают, что создание такого реестра положительно отразится на оперативности обновления информации, а также улучшит доступность данных для пользователей как стационарной компьютерной техники, так и мобильных устройств.

Напомним, что упомянутый реестр, который АМКУ публиковал в виде Excel-таблиц, был создан в конце 2023 года. Создание и ведение этого реестра было предусмотрено законом об усовершенствовании законодательства о защите экономической конкуренции и деятельности АМКУ, который Верховная Рада приняла 9 августа прошлого года.

Отметим, что за сговоры на тендерах АМКУ может накладывать достаточно существенные штрафы. В частности, в ноябре комитет оштрафовал в целом на 4,65 миллиона гривен строительные компании "Сфера Люкс" и "Вавилон Буд", а в декабре - на 6,75 миллиона гривен на ООО "Укрспецпоставка" и "Офис инвестиций" (оно же ООО" Спиртовой завод "Лопатин"). Последних поймали на сговоре в ходе аукциона по продаже Лопатинского спиртзавода.

В свою очередь, недавно комитет оштрафовал в целом на 680 тысяч гривен две компании, связанные с группой "Приват", за сговор на аукционе по продаже 14 тысяч тонн сжиженного газа, прошедшего в апреле 2022 года.