АМКУ запустив зручну онлайн-версію держреєстру змовників на тендерах

Антимонопольний комітет створив відкритий онлайн-реєстр компаній, що вчинили узгоджені антиконкурентні дії під час торгів, аукціонів, конкурсів і тендерів. Як ідеться у повідомленні відомства, до цього реєстр публікувався лише у вигляді зведених відомостей в Excel-файлі, який користувачам потрібно завантажувати з сайту АМКУ, "що створює додаткові бар’єри доступу до інформації".

"Питання доступності до таких відомостей є суттєвим. І для забезпечення оптимальної відкритості інформації про порушників комітет в тестовому режимі розробив та забезпечив доступ до державного реєстру", - зазначають в АМКУ.

Завдяки реєстру, що доступний за посиланням reyestr.amcu.gov.ua, користувачі тепер мають можливість оперативно відслідковувати інформацію про наявність або відсутність учасників торгів у переліку порушників законодавства про захист економічної конкуренції. Також у ньому можна здійснювати пошукові запити, робити вибірку інформації за багатьма критеріями, формувати відповідні витяги тощо.

В АМКУ вказують, що створення такого реєстру позитивно вплине на оперативність оновлення інформації, а також покращить доступність відомостей для користувачів як стаціонарної комп’ютерної техніки, так і мобільних пристроїв.

Нагадаємо, що згаданий реєстр, який АМКУ публікував у вигляді Excel-таблиць, було започатковано наприкінці 2023 року. Створення та ведення цього реєстру було передбачено законом про вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності АМКУ, який Верховна Рада прийняла торік 9 серпня.

Зазначимо, що за змови на тендерах АМКУ може накладати досить суттєві штрафи. Зокрема, у листопаді комітет оштрафував загалом на 4,65 мільйона гривень будівельні компанії "Сфера Люкс" та "Вавілон Буд", а в грудні - на 6,75 мільйона гривень на ТОВ "Укрспецпоставка" та "Офіс інвестицій" (воно ж ТОВ "Спиртовий завод "Лопатин"). Останніх піймали на змові під час аукціону з продажу Лопатинського спиртзаводу.

В свою чергу, нещодавно комітет оштрафував загалом на 680 тисяч гривень дві компанії, пов’язані з групою "Приват", за змову на аукціоні з продажу 14 тисяч тонн скрапленого газу, який відбувся у квітні 2022 року.