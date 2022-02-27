Dmarket аннулировал все счета пользователей из России и Беларуси: $4,5 млн перевели ВСУ

Dmarket, площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items, аннулировал все счета пользователей из России и Беларуси. Средства были отправлены на поддержку украинской армии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем получать невероятные новости. Dmarket, площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items, аннулировал все счета пользователей из России и Беларуси. Средства были отправлены на поддержку украинской армии. А это $4,5 млн. Настоящие союзники!" — написал Федоров.

Ранее сообщалось, что глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока российские танки разрушают украинские города.

Также из-за нападения России на Украину американская корпорация Google лишила возможности получать доход на этой видеоплатформе нескольким российским государственным СМИ, запретив размещать рекламу на своей площадке.

Ранее YouTube приостановил монетизацию нескольких государственных СМИ России, включая международную сеть информационных телеканалов RT, финансируемую правительством РФ.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова и сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.