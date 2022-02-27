Dmarket анулював усі рахунки користувачів з Росії та Білорусі: $4,5 млн перевели ЗСУ

Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, анулював усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі. Кошти були надіслані на підтримку української армії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо отримувати неймовірні новини. Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, анулював усі рахунки користувачів з Росії та Білорусі. Кошти були надіслані на підтримку української армії. А це $4,5 млн. Справжні союзники!", - написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що глава Мінцифри України Михайло Федоров просить заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки російські танки руйнують українські міста.

Також через напад Росії на Україну американська корпорація Google позбавила можливості отримувати дохід на цій відеоплатформі декількома російськими державними ЗМІ, заборонивши розміщувати рекламу на своєму майданчику.

Раніше YouTube призупинив монетизацію кількох державних ЗМІ Росії, включаючи міжнародну мережу інформаційних телеканалів RT, яку фінансує уряд РФ.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск оперативно відреагував на прохання голови Мінцифри України Михайла Федорова та повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .