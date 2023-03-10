DuckDuckGo будет генерировать ответы на вопросы пользователей на основе данных из Википедии

Поисковая система DuckDuckGo создала и интегрировала инструмент на основе искусственного интеллекта, получившего название DuckAssist. Он будет бесплатно генерировать ответы на вопросы пользователей, используя информацию из онлайнэнциклопедии "Википедия".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба поисковика.

Чтобы воспользоваться технологией, нужно в поле поиска ввести вопрос, если ответ на него содержится в Википедии, то DuckAssist даст его. Особенность в том, что инструмент использовать ИИ для анализа информации и пользователь увидит краткий ответ на основе всей доступной информации.

Отдельный чат DuckDuckGo не создавал, ответ будет появляться под строкой поиска.

DuckAssist – это новый тип мгновенных ответов в результатах поиска. Фото: скрин видео DuckDuckGo

"Это первая из серии генеративных функций искусственного интеллекта, которые мы надеемся ввести в ближайшие месяцы. Мы хотели, чтобы DuckAssist был первым, поскольку мы считаем, что он может помочь пользователям поскорее найти ответы на то, что они ищут. И если эта пробная версия DuckAssist успешно справится с тестированием, то в ближайшие недели мы откроем ее для всех пользователей поиска DuckDuckGo", — добавили в DuckDuckGo.

DuckAssist основан на продуктах от OpenAI, компании, создавшей ChatGPT и Anthropic. Разработчики уверяют, что инструмент абсолютно бесплатный и приватный, не требует регистрации, и доступен прямо сейчас. В настоящее время представлена бета-версия.

DuckDuckGo (DDG) – это интернет-поисковая система, утверждающая, что ее основные преимущества – защита конфиденциальности соискателей и фильтры персонализированных результатов поиска. Поисковик использует различные API других веб-сайтов, чтобы показывать быстрые результаты по запросам, а для традиционных ссылок он использует помощь своих партнеров и собственный сканер. Из-за его анонимности невозможно узнать, сколько людей используют DuckDuckGo.

Напомним, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT стал доступен в Украине с 18 февраля. Программа не работает только на временно оккупированных Россией территориях.

ИИ стал популярен благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. В частности, в интернет-магазине Amazon Kindle появились электронные книги, в которых ChatGPT указан как автор или соавтор.