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DuckDuckGo будет генерировать ответы на вопросы пользователей на основе данных из Википедии
Поисковая система DuckDuckGo создала и интегрировала инструмент на основе искусственного интеллекта, получившего название DuckAssist. Он будет бесплатно генерировать ответы на вопросы пользователей, используя информацию из онлайнэнциклопедии "Википедия".
Об этом сообщила пресс-служба поисковика.
Чтобы воспользоваться технологией, нужно в поле поиска ввести вопрос, если ответ на него содержится в Википедии, то DuckAssist даст его. Особенность в том, что инструмент использовать ИИ для анализа информации и пользователь увидит краткий ответ на основе всей доступной информации.
Отдельный чат DuckDuckGo не создавал, ответ будет появляться под строкой поиска.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это первая из серии генеративных функций искусственного интеллекта, которые мы надеемся ввести в ближайшие месяцы. Мы хотели, чтобы DuckAssist был первым, поскольку мы считаем, что он может помочь пользователям поскорее найти ответы на то, что они ищут. И если эта пробная версия DuckAssist успешно справится с тестированием, то в ближайшие недели мы откроем ее для всех пользователей поиска DuckDuckGo", — добавили в DuckDuckGo.
DuckAssist основан на продуктах от OpenAI, компании, создавшей ChatGPT и Anthropic. Разработчики уверяют, что инструмент абсолютно бесплатный и приватный, не требует регистрации, и доступен прямо сейчас. В настоящее время представлена бета-версия.
DuckDuckGo (DDG) – это интернет-поисковая система, утверждающая, что ее основные преимущества – защита конфиденциальности соискателей и фильтры персонализированных результатов поиска. Поисковик использует различные API других веб-сайтов, чтобы показывать быстрые результаты по запросам, а для традиционных ссылок он использует помощь своих партнеров и собственный сканер. Из-за его анонимности невозможно узнать, сколько людей используют DuckDuckGo.
Напомним, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT стал доступен в Украине с 18 февраля. Программа не работает только на временно оккупированных Россией территориях.
ИИ стал популярен благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. В частности, в интернет-магазине Amazon Kindle появились электронные книги, в которых ChatGPT указан как автор или соавтор.