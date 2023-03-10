DuckDuckGo генеруватиме відповіді на запитання користувачів на основі даних з Вікіпедії

Пошукова система DuckDuckGo створила та інтегрувала інструмент на основі штучного інтелекту, який отримав назву DuckAssist. Він безкоштовно генеруватиме відповіді на питання користувачів, використовуючи інформацію з онлайненциклопедії "Вікіпедіїя".

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Про це повідомила пресслужба пошуковика.

Щоб скористатися технологыэю, потрібно у поле пошуку ввести запитання, якщо відповідь на нього міститься у Вікіпедії, то DuckAssist дасть її. Особливість у тому, що інструмент викоритовувати ШІ для аналізу інформації і користувач побачить стислу відповідь на основі всієї доступної інформації.

Окремого чату DuckDuckGo не створював, відповідь буде з'являтися під рядком пошуку. Розробники запевняють, що інструмент абсолютно безкоштовний і приватний, не потребує реєстрації, і доступний прямо зараз. Наразі представлена бета-версія.

DuckAssist — це новий тип миттєвих відповідей у ​​результатах пошуку. Фото: скрин відео DuckDuckGo

"Це перша з серії генеративних функцій штучного інтелекту, які ми сподіваємося запровадити в найближчі місяці. Ми хотіли, щоб DuckAssist був першим, оскільки ми вважаємо, що він може допомогти користувачам швидше знайти відповіді на те, що вони шукають. І якщо ця пробна версія DuckAssist успішно здолає тестування, то найближчими тижнями ми відкриємо її для всіх користувачів пошуку DuckDuckGo", — додали в DuckDuckGo.

DuckAssist заснований на продуктах від OpenAI, компанії, що створила ChatGPT, та Anthropic. Розробники запевняють, що інструмент абсолютно безкоштовний і приватний, не потребує реєстрації, і доступний прямо зараз. Наразі представлена бета-версія.

DuckDuckGo (DDG) – це інтернет-пошукова система, яка стверджує, що її основні перевеги – захист конфіденційності шукачів і уникненні фільтри персоналізованих результатів пошуку. Пошуковик використовує різні API інших веб-сайтів, щоб показувати швидкі результати на запити, а для традиційних посилань він використовує допомогу своїх партнерів і власний сканер. Через його анонімність неможливо дізнатися, скільки людей використовують DuckDuckGo.

Нагадаємо, що чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступний в Україні з 18 лютого. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією територіях.

ШІ став популярним завдяки детальності та ясності відповідей, здатності виконувати різноманітні запити. Зокрема, в інтернет-магазині Amazon Kindle зʼявилися електронні книги, у яких ChatGPT вказаний як автор або співавтор.