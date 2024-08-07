Илон Маск судится с рекламодателями, которые бойкотируют его платформу X

Миллиардер Илон Маск, владелец социальной сети Х (бывшей Twitter), обвинил группу крупных рекламодателей в нарушении антимонопольного законодательства и подал иск в суд, в котором утверждает, что они намеренно сговорились "бойкотировать" рекламу в его соцсети.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в иске в суд говорится, что представители рекламной индустрии организовали "коллективное сдерживание миллиардов долларов на рекламу в Twitter" после того, как Маск приобрел социальную сеть в конце 2022 года.

Как сообщила гендиректор X Линда Яккарино, юристы Маска подали иск в суд на Глобальный альянс ответственных медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) и отдельные компании из-за "незаконного бойкота" платформы со стороны рекламодателей.

Каккарино опубликовала открытое письмо рекламодателям, в котором объяснила суть претензий Х. Она также уточнила, что кроме объединений рекламодателей ответчиками по иску стали американская аптечная сеть CVS, Unilever, Mars и датская энергетическая компания Ørsted.

По ее словам, "незаконное поведение этих организаций и их руководителей обошлось X в "миллиарды долларов".

"Они сговорились бойкотировать X, что ставит под угрозу нашу способность преуспевать в будущем", — подчеркнула Яккарино.

В своем письме она ссылается на доклад возглавляемого республиканцами комитета Палаты представителей по судопроизводству в США. В нем утверждается, что GARM и ее члены якобы сговорились бойкотировать бывший Twitter после того, как платформу купил Маск. Таким образом, якобы участники "заговора" ограничили выбор потребителей, тем самым нарушив антимонопольное законодательство.

Каккарино подчеркнула, что от "бойкота" пострадали прежде всего пользователи.

"Два года мы пробовали мир, теперь — война", — заявил сам Маск в Х. Он также призвал другие компании, которых "систематически бойкотируют рекламодатели", подать иск в суд.

Соучредитель альянса GARM, насчитывающий более 100 известных компаний, Роб Раковиц отверг эти заявления и выразил общее мнение рекламодателей, сказав, что бренды имеют право сами решать, где размещать рекламу.

Рекламные доходы X упали более чем вдвое через год после того, как Маск купил платформу, поскольку рекламодатели начали ее избегали. В 2021 году, за год до поглощения Маском, X получил около $5 млрд доходов, в основном от рекламы.

После покупки Маском Twitter подешевел на 72%

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Отметим, что Маск приобрел Twitter (Х) за $44 млрд, но на начало марта 2024 года стоимость компании могла упасть на 72%. Доходы Х от рекламы упали более чем на 50%.