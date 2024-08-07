Ілон Маск позивається до рекламодавців, які бойкотують його платформу X

Мільярдер Ілон Маск, власник соціальної мережі Х (колишньої Twitter), звинуватив групу великих рекламодавців у порушенні антимонопольного законодавства і подав позов до суду, у якому стверджує, що вони навмисно змовилися "бойкотувати" рекламу в його соцмережі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у позові до суду йдеться про те, що представники рекламної індустрії організували "колективне утримання мільярдів доларів на рекламу в Twitter" після того, як Маск придбав соціальну мережу наприкінці 2022 року.

Як повідомила гендиректорка X Лінда Яккаріно, юристи Маска подали позов до суду на Глобальний альянс відповідальних медіа (GARM), Всесвітню федерацію рекламодавців (WFA) та окремі компанії через "незаконний бойкот" платформи з боку рекламодавців.

Яккаріно опублікувала відкритий лист рекламодавцям, у якому пояснила суть претензій Х. Вона також уточнила, що, крім об'єднань рекламодавців, відповідачами за позовом стали американська аптечна мережа CVS, Unilever, Mars і данська енергетична компанія Ørsted.

За її словами, "незаконна поведінка" цих організацій та їхніх керівників обійшлася X у "мільярди доларів".

"Вони змовилися бойкотувати X, що ставить під загрозу нашу здатність процвітати в майбутньому", - наголосила Яккаріно.

У своєму листі вона посилається на доповідь очолюваного республіканцями комітету Палати представників з питань судочинства в США. У ній стверджується, що GARM та її члени нібито змовилися бойкотувати колишній Twitter після того, як платформу купив Маск. Таким чином начебто учасники "змови" обмежили вибір споживачів, тим самим порушивши антимонопольне законодавство.

Яккаріно підкреслила, що від "бойкоту" постраждали насамперед користувачі.

"Два роки ми пробували мир, тепер — війна", — заявив сам Маск у Х. Він також закликав інші компанії, яких "систематично бойкотують рекламодавці", подати позов до суду.

Співзасновник альянсу GARM, який налічує понад 100 відомих компаній, Роб Раковіц відкинув ці заяви і висловив спільну думку рекламодавців, сказавши, що бренди мають право самі вирішувати, де розміщувати рекламу.

Рекламні доходи X впали більш ніж удвічі за рік після того, як Маск купив платформу, оскільки рекламодавці почали її уникали. У 2021-му, за рік до поглинання Маском, X отримав близько $5 млрд доходів, в основному від реклами.

Після купівлі Маском Twitter подешевшав на 72%

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Зазначимо ,що Маск придбав Twitter (Х) за $44 млрд, але на початок березня 2024 року вартість компанії могла впасти на 72%. Доходи Х від реклами впали більш ніж на 50%.