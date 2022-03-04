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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

КГГА хочет подключить киевские бомбоубежища к Wi-Fi

КГГА хочет подключить киевские бомбоубежища к Wi-Fi
Фото: АрміяInform

Городские власти Киева обратились к интернет-провайдерам с предложением организовать подключение бомбоубежищ к Wi-Fi.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации КГГА Петр Оленич.

По его словам, столичное руководство готово сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi убежищ Киева.

"Коммуникация и быстрый доступ к информации сейчас имеют огромное значение!" — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что операторы мобильной связи "Киевстар", Lifecell и Vodafone Украина предоставили своим абонентом льготы в связи с российской военной агрессией. 

Перед этим Киевстар, Vodafone и lifecell полностью заблокировали доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси, выполняя решения Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи.

Напомним, власти Киева создают гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.

Автор:
Дмитрий Нарожный