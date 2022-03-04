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- ІТ та Телеком
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КМДА хоче підключити київські бомбосховища до Wi-Fi
Міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації КМДА Петро Оленич.
За його словами, столичне керівництво готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi притулків Києва.
"Комунікація та швидкий доступ до інформації зараз мають величезне значення!" — зазначив чиновник.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше повідомлялося, що оператори мобільного зв'язку "Київстар", Lifecell та Vodafone Україна надали своїм абонентам пільги у зв'язку з російською військовою агресією.
Перед цим Київстар, Vodafone та lifecell повністю заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі, виконуючи рішення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку.
Нагадаємо, влада Києва створює гуманітарний штаб для допомоги нужденним киянам.