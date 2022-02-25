Кибератаки продолжаются: белорусские военные хакеры пытаются взломать ящики украинских военных

Украинская киберзащита выявила массовые фишинговые письма на электронные адреса украинских сервисов i.ua и meta.ua. Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных. Об этом сообщает правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA.

"Обнаружены массовые фишинговые письма на email-адреса украинских сервисов i.ua и meta.ua. Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними лиц, — объясняют в команде. — После компрометации аккаунта по протоколу IMAP осуществляется загрузка всей имеющейся почты. Также враг использует существующие контактные адреса для дальнейших рассылок".

По информации CERT-UA, указанные действия совершает так называемая группа UNC1151, расположенная в Минске.

"В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь", — говорят украинские киберзащитники.

Вот пример фишингового письма (публикуется на языке оригинала):

"Уважаемый пользователь. Ваши данные не подтверждены, поэтому ваш почтовый ящик в течении 2 суток будет заблокирован. Для разблокировки почтового ящика мы должны убедиться, что вы не являетесь спам-ботом. Для этого перейдите по ссылке ниже и подтвердите свои учётные данные. В противном случае ваш почтовый ящик будет удален безвозвратно. Надеемся на ваше понимание.

С уважением, команда I.UA"

Если вы получили подобное сообщение, не реагируйте, напоминают украинские специалисты по кибербезопасности.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о том, что оккупанты пытаются украсть данные и управление устройствами граждан с помощью фишинговых атак, распространяя фейковые сообщения о якобы какой-то "проверке" от СБУ.

О рассылке подозрительных файлов предупредили и в Госспецсвязи.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации", означающей фактически вторжение российских войск в Украину. По городам стреляют ракеты. Люди вынуждены ночевать на станциях метро. Украинские войска сдерживают атаки российских сил. Есть жертвы среди гражданского населения и военных. Украина надеется на помощь мирового сообщества, чтобы оградить свое население от захватчиков.