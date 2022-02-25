Кібератаки продовжуються: білоруські військові хакери намагаються зламати скриньки українських військових

Український кіберзахист виявив масові фішингові листи на електронні адреси українських сервісів i.ua та meta.ua. Цілями атаки стають приватні поштові скриньки українських військових. Про це повідомляє урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA.

“Виявлено масові фішингові листи на email-адреси українських сервісів i.ua та meta.ua. Цілями атаки стають приватні поштові скриньки українських військових, а також пов’язаних з ними осіб, — пояснюють в команді. — Після компрометації облікового запису за протоколом IMAP здійснюється завантаження всієї наявної пошти. Також ворог використовує наявні контактні адреси для подальших розсилок”.

За інформацією CERT-UA вказані дії вчиняє так звана група UNC1151, розташована в Мінську.

“До її складу входять кадрові офіцери Міністерства оборони Республіки Білорусь”, — кажуть українські кіберзахисники.

Ось приклад фішингового листа (публікується мовою оригіналу):

“Уважаемый пользователь. Ваши данные не подтверждены, в связи с этим Ваш почтовый ящик в течении 2 суток будет заблокирован. Для разблокировки почтового ящика мы должны удостовериться, что Вы не являетесь спам-ботом. Для этого перейдите по ссылке ниже и подтвердите свои учётные данные: В противном случае ваш почтовый ящик будет удалён безвозвратно. Надеемся на Ваше понимание.

С уважением, команда I.UA”.

Якщо ви отримали подібне повідомлення, не реагуйте, нагадують українські спеціалісти з кібербезпеки.

Раніше Служба безпеки України заявила про те, що окупанти намагаються вкрасти дані та керування пристроями громадян за допомогою фішингових атак, розповсюджуючи фейкові повідомлення про начебто якусь “перевірку” від СБУ.

Про розсилання підозрілих файлів попередили і у Держспецзв’язку.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок “військової спецоперації”, яка означає фактично вторгнення російських військ в Україну. По містам стріляють ракети. Люди вимушені ночувати на станціях метро. Українські війська стримують атаки російських сил. Є жертви серед цивільного населення і військових. Україна сподівається на допомогу світової спільноти, щоб захистити своє населення від загарбників.