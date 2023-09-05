Китай выделяет рекордные 40 млрд долларов на производство микрочипов

Власти Китая планируют запустить новый государственный инвестиционный фонд, чтобы привлечь около $40 миллиардов для своего полупроводникового сектора.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Китай наращивает усилия с целью догнать США и других соперников в сфере производства чипов.

По словам источников Reuters, вероятно, это будет самый большой из трех фондов, основанных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных схем, также известным как Большой фонд.

В фонд планируется привлечь 300 млрд юаней ($41 млрд), что превышает средства, привлеченные в 2014 и 2019 годах, которые, согласно отчетам правительства, составляют 138,7 млрд юаней и 200 млрд юаней соответственно.

Одной из основных отраслей инвестиций станет оборудование для производства чипов.

Президент Китая Си Цзиньпин уже давно заявляет о необходимости достижения самообеспеченности полупроводниками. Это стало еще более важной потребностью после того, как Вашингтон ввел ряд мер по экспортному контролю за последние несколько лет, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые полупроводники для повышения своего военного потенциала.

Процесс сбора средств, возможно, займет несколько месяцев. Спонсоры двух предыдущих фондов включают Министерство финансов и прибыльные государственные предприятия, такие как China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation и China Telecom.

В течение многих лет Большой фонд предоставлял финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти и ряду более мелких компаний и фондов.

Как отмечает издание, несмотря на эти инвестиции, китайская индустрия микросхем не способна играть ведущую роль в глобальной цепочке поставок, особенно в отношении передовых чипов.

Заметим, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает введение новых ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай.

Ранее сообщалось, что Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.

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