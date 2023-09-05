Китай виділяє рекордні 40 млрд доларів на виробництво мікрочіпів

Влада Китаю планує запустити новий державний інвестиційний фонд, щоб залучити близько $40 мільярдів для свого напівпровідникового сектора.

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Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Китай нарощує зусилля з метою наздогнати США та інших суперників у сфері виробництва чіпів.

За словами джерел Reuters, ймовірно, це буде найбільший із трьох фондів, заснованих Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних схем, також відомим як Великий фонд.

У фонд планується залучити 300 млрд юанів ($41 млрд), що перевищує кошти, які були залучені у 2014 та 2019 роках, які, згідно зі звітами уряду, складають 138,7 млрд юанів та 200 млрд юанів відповідно.

Однією з основних галузей інвестицій стане обладнання для виробництва чипів.

Президент Китаю Сі Цзіньпін уже давно заявляє про необхідність досягнення Піднебесної самозабезпеченості напівпровідниками. Це стало ще більш нагальною потребою після того, як Вашингтон запровадив низку заходів щодо експортного контролю за останні кілька років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використати передові напівпровідники для підвищення свого військового потенціалу.

Процес збору коштів, ймовірно, займе кілька місяців. До спонсорів двох попередніх фондів входять Міністерство фінансів та прибуткові державні підприємства, такі як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.

Протягом багатьох років Великий фонд надавав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва мікросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробнику флешпам'яті та низці дрібніших компаній та фондів.

Як зауважує видання, попри ці інвестиції, китайська індустрія мікросхем не здатна відігравати провідну роль у глобальному ланцюжку постачань, особливо щодо передових чіпів.

Зауважимо, адміністрація президента США Джо Байдена обдумує запровадження нових обмежень на експорт чіпів для штучного інтелекту до Китаю.

Раніше повідомлялося, що Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com