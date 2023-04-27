Низкий спрос и большие запасы: мировые поставки смартфонов падают седьмой квартал подряд

В первом квартале 2023 года глобальные поставки смартфонов сократились на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 268,6 миллионов единиц. Аналитики фиксируют падение седьмого квартала подряд.

Об этом свидетельствуют данные Международной корпорации данных (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Разъясняется, что рынок продолжает бороться с низким спросом, инфляцией и макроэкономической неопределенностью . К тому же запасы производителей смартфонов остаются высокими в разных регионах.

"Индустрия проходит период очистки и корректировки запасов. Игроки рынка остаются осторожными, используя консервативный подход. Хотя мы с оптимизмом прогнозируем восстановление до конца года, впереди у нас все еще тяжелые 3-6 месяцев. Все волнуются, когда именно изменится тенденция, и хотят быть" первыми на волне восстановления", - прокомментировал директор по исследованиям в группе IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

В Китае наблюдалось падение поставок в смартфоне почти на 12%, что превышает прогнозы, несмотря на постепенное восстановление рынка. Развитые рынки, такие как США и Западная Европа продемонстрировали лучшие показатели, чем другие, со снижением на 11,5% и 9,4% соответственно.

В развивающихся странах, к которым относится и Украина, наблюдали более стремительное падение – на 17-20%.

"Бренды, обслуживающие рынок среднего и нижнего сегментов, столкнулись с наиболее существенными сокращениями поставок. Обычно это происходит там, где конкуренция высока, а маржа низка. Как правило, эти игроки не решаются наращивать производство", - отметил вице-президент группы IDC Worldwide Tracker Райан Рейт.

Напомним, что в Украине во время отключений света больше всего спрос вырос на зарядные станции и павербанки. Также покупатели активно обновляли свои старые смартфоны и ноутбуки на модели с более выносливыми аккумуляторами, спрос на эту категорию товаров вырос на 50%.

Источник фото: ua.depositphotos.com