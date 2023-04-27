Низький попит та великі запаси: світові поставки смартфонів падають сьомий квартал поспіль

У першому кварталі 2023 року глобальні поставки смартфонів скоротилися на 14,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 268,6 мільйонів одиниць. Аналітики фіксують падіння сьомий квартал поспіль.

Про це свідчать дані Міжнародної корпорації даних (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Пояснюється, що ринок продовжує боротися з низьким попитом, інфляцією та макроекономічною невизначеністю . До того ж запаси виробників смартфонів залишаються високими в різних регіонах.

"Індустрія проходить період очищення та коригування запасів. Гравці ринку залишаються обережними, використовуючи консервативний підхід. Хоча ми з оптимізмом прогнозуємо відновлення до кінця року, попереду у нас все ще важкі 3-6 місяців. Усі хвилюються, коли саме зміниться тенденція, і хочуть бути першими на хвилі відновлення," — прокоментував директор з досліджень у групі IDC Worldwide Tracker Набіла Попал.

У Китаї спостерігалося падіння поставок смартфоні майже на 12%, що перевищує прогнози, незважаючи на поступове відновлення ринку. Розвинені ринки, такі як США та Західна Європа, показали кращі показники, ніж інші, зі зниженням на 11,5% і 9,4% відповідно.

У країнах, що розвиваються, до яких відноситься і Україна, спостерігали більш стрімке падіння — на 17-20%.

"Бренди, які обслуговують ринок середнього та нижнього сегментів, зіткнулися з найсуттєвішими скороченнями поставок. Зазвичай це відбувається там, де конкуренція висока, а маржа низька. Як правило, ці гравці не наважуються нарощувати виробництво", — зазначив віце-президент групи IDC Worldwide Tracker Раян Рейт.

Нагадаємо, що в Україні під час відключень світла, найбільше попит виріс на зарядні станції та павербанки. Також покупці активно оновлювали свої старі смартфони та ноутбуки на моделі з більш витривалими акумуляторами, попит на цю категорію товарів виріс на 50%.

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