Nokia полностью уходит с рынка России

Финская компания Nokia остановила бизнес в России и перенесла за пределы этой страны научно-исследовательскую деятельность, сообщает пресс-служба компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", — говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа россиян к интернету.

"Что касается финансовых последствий этого решения, то в 2021 году на долю России приходилось менее 2% наших чистых продаж. Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь нашего прогноза на 2022 год, представленного в отчете", — считают в Nokia.

Ранее российский рынок покинули другие технологические гиганты. Корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.

Также технологические компании Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

А Apple еще 1 марта прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России.