Nokia повністю йде з ринку Росії

Фінська компанія Nokia зупинила бізнес у Росії та перенесла за межі цієї країни науково-дослідну діяльність, повідомляє прес-служба компанії.

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"З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було ясно, що подальша присутність у Росії неможлива. За останні тижні ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку", — йдеться у повідомленні.

При цьому в компанії наголосили на важливості забезпечення безперервного потоку інформації та доступу росіян до інтернету.

"Що стосується фінансових наслідків цього рішення, то у 2021 році на частку Росії припадало менше 2% наших чистих продажів. Враховуючи високий попит, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти нашого прогнозу на 2022 рік, поданого у звіті", — вважають у Nokia.

Раніше російський ринок залишили інші технологічні гіганти. Корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.

Також технологічні компанії Intel та AMD призупинили постачання своєї продукції до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

А Apple ще 1 березня припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині Росії.