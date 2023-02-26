Nokia сменила логотип, чтобы не ассоциироваться с производством телефонов

Финская Nokia Oyj планирует обновить фирменный стиль впервые за почти 60 лет, сменив логотип, чтобы люди не ассоциировали компанию с производителем мобильных телефонов. Ведь компания уже не занимается этим бизнесом почти десять лет.

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Об этом сообщило агентство B loomberg.

Новый логотип состоит из пяти разных форм, образующих слово NOKIA. Оттенок синего старого логотипа убрали из спектра цветов, используемых в новом.

"По мнению большинства людей, мы все еще являемся успешным брендом мобильных телефонов, но это не так. Мы хотим запустить новый бренд, который сосредотачивается на сетях и промышленной цифровизации, абсолютно отличающийся от устаревших мобильных телефонов", - сказал главный исполнительный директор Пекка Лундмарк. .

По его словам, Nokia сосредоточится на увеличении доли услуг беспроводной связи с сетевым оборудованием в бизнесе компании. Корпорация также хочет ускорить рост своего бизнеса, продавая компаниям частные сети 5G. Корпоративный бизнес достиг 8% прибыли Nokia в прошлом году, и следующая цель – увеличить показатель до двузначного числа.

Заметим, что телефоны под брендом Nokia до сих пор продаются компанией HMD Global Oy.

Напомним, что Nokia приостановила бизнес в России и перенесла за пределы этой страны научно-исследовательскую деятельность. Из-за этого у РФ могли возникать проблемы с мобильной связью.