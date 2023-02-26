Nokia змінила логотип, щоб не асоціюватися з виробництвом телефонів

Фінська Nokia Oyj планує оновити фірмовий стиль вперше за майже 60 років, змінивши логотип, щоб люди не асоціювали компанію з виробником мобільних телефонів. Адже компанія вже не займається цим бізнесом майже 10 років.

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Про це повідомило агентство Bloomberg.

Новий логотип складається з п’яти різних форм, які утворюють слово NOKIA. Відтінок синього старого логотипу прибрали зі спектру кольорів, які використали в новому.

"На думку більшості людей, ми все ще є успішним брендом мобільних телефонів, але це не так. Ми хочемо запустити новий бренд, який зосереджується на мережах і промисловій цифровізації, що абсолютно відрізняється від застарілих мобільних телефонів", — сказав головний виконавчий директор Пекка Лундмарк.

За його словами, Nokia зосередиться на збільшенні частки послуг бездротового зв'язку з мережевим обладнанням в бізнесі компанії. Корпорація також хоче прискорити зростання свого бізнесу, продаючи компаніям приватні мережі 5G. Корпоративний бізнес досяг 8% прибутку Nokia минулого року, і наступна мета — збільшити показник до двозначного числа.

Зауважимо, що телефони під брендом Nokia досі продаються компанією HMD Global Oy.

Нагадаємо, що Nokia зупинила бізнес у Росії та перенесла за межі цієї країни науково-дослідну діяльність. Через це в РФ могли виникати проблеми з мобільним зв’язком.