Политическое решение: США предупредили Китай о планах обновить ограничения на экспорт чипов

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Пекин о планах обновить правила, ограничивающие поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем в Китай уже в начале октября.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя США, заявившего, что это политическое решение, направленное на стабилизацию отношений между сверхдержавами.

Отмечается, что Министерство торговли США, на которое возложен надзор за экспортом, работает над обновлением ограничений в поставке новейших технологий в Китай, впервые введенных в прошлом году.

Целью данного решения является ограничение доступа к большему числу инструментов для производства микросхем в соответствии с новыми правилами Японии и Нидерландов, а также закрытие лазейок при экспорте чипов для искусственного интеллекта.

"КНР ожидает новых ограничений к годовщине исходя из разговоров с представителями администрации", - сказал американский чиновник, напомнив, что впервые правила были опубликованы 7 октября 2022 года.

Американские чиновники предупредили китайских коллег о намерениях ограничить экспорт чипов, что свидетельствует о попытках администрации Байдена стабилизировать отношения с Пекином.

Ограничения, введенные в октябре прошлого года, имели целью предотвратить использование американских технологий для усиления китайской армии, перекрыв ей доступ к передовым микросхемам искусственного интеллекта.

"Китай решительно выступает против чрезмерного расширения концепции национальной безопасности США и злоупотребления мерами экспортного контроля с целью бессмысленного ограничения китайских предприятий", - заявил спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгю.

Администрация Байдена надеется, что лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре.

По словам источников Reuters, поэтому новые ограничения могут отложить до завершения саммита во избежание противостояния с Китаем.

В то же время Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности стоимостью более 1 триллиона юаней ($143 млрд), чтобы обеспечить страну чипами и противодействовать шагам США, направленным на замедление ее технологического прогресса.

В настоящее время власти Китая планируют запустить новый государственный инвестиционный фонд, чтобы привлечь около $40 миллиардов для своего полупроводникового сектора.

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