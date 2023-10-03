Політичне рішення: США попередили Китай про плани оновити обмеження на експорт чипів

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Пекін про плани оновити правила, які обмежують постачання чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю вже на початку жовтня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційного представника США,який заявив, що це політичне рішення, спрямоване на стабілізацію відносин між наддержавами.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США, на яке покладено нагляд за експортом, працює над оновленням обмежень у постачанні новітніх технологій до Китаю, вперше запроваджених минулого року.

Метою даного рішення є обмеження доступу до більшої кількості інструментів для виробництва мікросхем відповідно до нових правил Японії та Нідерландів, а також закриття лазівок при експорті чіпів для штучного інтелекту.

"КНР очікує нові обмеження до річниці, виходячи з розмов з представниками адміністрації", - сказав американський чиновник, нагадавши, що вперше правила були опубліковані 7 жовтня 2022 року.

Американські чиновники попередили китайських колег про наміри обмежити експорт чіпів, що свідчить про спроби адміністрації Байдена стабілізувати відносини з Пекіном.

Обмеження, які були введені в жовтні минулого року, мали на меті запобігти використанню американських технологій для посилення китайської армії, перекривши їй доступ до передових мікросхем штучного інтелекту.

"Китай рішуче виступає проти надмірного розширення концепції національної безпеки США і зловживання заходами експортного контролю з метою безглуздого обмеження китайських підприємств", - заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю.

Адміністрація Байдена сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в листопаді.

За словами джерел Reuters , тому нові обмеження можуть відкласти до завершення саміту, щоб уникнути протистояння з Китаєм.

Водночас Китай працює над пакетом підтримки своєї напівпровідникової промисловості вартістю понад 1 трильйон юанів ($143 млрд), щоб забезпечити країну чіпами та протидіяти крокам США, спрямованим на уповільнення її технологічного прогресу.

Наразі влада Китаю планує запустити новий державний інвестиційний фонд, щоб залучити близько $40 мільярдів для свого напівпровідникового сектора.

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