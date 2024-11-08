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Украинцев пригласили на воркшопы от Re:coded и UK-Ukraine TechBridge: как присоединиться
Британская организация Re:coded и UK-Ukraine TechBridge организуют для украинцев серию бесплатных воркшопов, на которых можно развить навыки в области разработки, UX-дизайна, развития личного бренда и многих других.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
В ведомстве отмечают, что воркшопы помогут стать более конкурентоспособными на рынке труда и прокачать hard skills.
Выбрать воркшоп по своему вкусу и начать обучение можно уже сейчас.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Какие бесплатные воркшопы доступны для украинцев
Когда: 12 ноября, 19:00
Когда: 13 ноября, 16:00
Когда: 14 ноября, 17:00
Когда: 18 ноября, 18:00
Когда: 19 ноября, 19:00
Когда: 20 ноября, 16:00
Когда: 21 ноября, 18:00.
Добавим, что украинцев также пригласили поучаствовать в онлайн-конференции для разработчиков игр от Microsoft, которая состоится 12 декабря. Подать заявку на участие можно до 27 ноября.
Об UK-Ukraine TechBridge
Напомним, 16 января 2024 года Украина вместе с Великобританией официально запустила технологический мост UK-Ukraine TechBridge.
UK-Ukraine TechBridge – это:
- Торговля. В рамках международных технологических конференций украинские компании могут представить свои продукты потенциальным партнерам, клиентам и инвесторам.
- Инвестиции. Акселерационная программа поможет украинским стартапам усовершенствовать бизнес-навыки, получить доступ к инвесторам и клиентам в Великобритании.
- Инновации. Состоится серия воркшопов, объединяющих экспертов по конкретным отраслям, чтобы совместно исследовать новые технологии для преодоления современных вызовов, с которыми сталкиваются страны.
- IT-образование. Рескилинг- и апскилинг-программы для украинцев от топовых мировых компаний Cisco, Salesforce и Oracle. Так наши специалисты повысят свою экспертность и станут еще более конкурентоспособными на мировом рынке.
Теперь украинские IT-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, будут легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.
Фото: ua.depositphotos.com