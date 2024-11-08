Украинцев пригласили на воркшопы от Re:coded и UK-Ukraine TechBridge: как присоединиться

Британская организация Re:coded и UK-Ukraine TechBridge организуют для украинцев серию бесплатных воркшопов, на которых можно развить навыки в области разработки, UX-дизайна, развития личного бренда и многих других.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В ведомстве отмечают, что воркшопы помогут стать более конкурентоспособными на рынке труда и прокачать hard skills.

Выбрать воркшоп по своему вкусу и начать обучение можно уже сейчас.

Какие бесплатные воркшопы доступны для украинцев

Когда: 12 ноября, 19:00

Когда: 13 ноября, 16:00

Когда: 14 ноября, 17:00

Когда: 18 ноября, 18:00

Когда: 19 ноября, 19:00

Когда: 20 ноября, 16:00

Когда: 21 ноября, 18:00.

Добавим, что украинцев также пригласили поучаствовать в онлайн-конференции для разработчиков игр от Microsoft, которая состоится 12 декабря. Подать заявку на участие можно до 27 ноября.

Об UK-Ukraine TechBridge

Напомним, 16 января 2024 года Украина вместе с Великобританией официально запустила технологический мост UK-Ukraine TechBridge.

UK-Ukraine TechBridge – это:

Торговля . В рамках международных технологических конференций украинские компании могут представить свои продукты потенциальным партнерам, клиентам и инвесторам.

. В рамках международных технологических конференций украинские компании могут представить свои продукты потенциальным партнерам, клиентам и инвесторам. Инвестиции . Акселерационная программа поможет украинским стартапам усовершенствовать бизнес-навыки, получить доступ к инвесторам и клиентам в Великобритании.

. Акселерационная программа поможет украинским стартапам усовершенствовать бизнес-навыки, получить доступ к инвесторам и клиентам в Великобритании. Инновации . Состоится серия воркшопов, объединяющих экспертов по конкретным отраслям, чтобы совместно исследовать новые технологии для преодоления современных вызовов, с которыми сталкиваются страны.

. Состоится серия воркшопов, объединяющих экспертов по конкретным отраслям, чтобы совместно исследовать новые технологии для преодоления современных вызовов, с которыми сталкиваются страны. IT-образование. Рескилинг- и апскилинг-программы для украинцев от топовых мировых компаний Cisco, Salesforce и Oracle. Так наши специалисты повысят свою экспертность и станут еще более конкурентоспособными на мировом рынке.

Теперь украинские IT-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, будут легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

Фото: ua.depositphotos.com