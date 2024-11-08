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Українців запросили на воркшопи від Re:coded та UK-Ukraine TechBridge: як приєднатися
Британська організація Re:coded та UK-Ukraine TechBridge організовують для українців серію безоплатних воркшопів, на яких можна розвинути навички у сферах розробки, UX-дизайну, розбудови особистого бренду та багатьох інших.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
У відомстві зауважують, що воркшопи допоможуть стати більш конкурентоспроможними на ринку праці та прокачати hard skills.
Обрати воркшоп на свій смак та розпочати навчання можна вже зараз.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Які безкоштовні воркшопи доступні для українців
Коли: 12 листопада, 19:00
Коли: 13 листопада, 16:00
Коли: 14 листопада, 17:00
Коли: 18 листопада, 18:00
Коли: 19 листопада, 19:00
Коли: 20 листопада, 16:00
Коли: 21 листопада, 18:00.
Додамо, що українців також запросили взяти участь в онлайн-конференції для розробників ігор від Microsoft, яка відбудеться 12 грудня. Подати заявку на участь в ній можна до 27 листопада.
Про UK-Ukraine TechBridge
Нагадаємо, 16 січня 2024 року Україна разом з Великою Британією офіційно запустила технологічний міст UK-Ukraine TechBridge. Цей проєкт посилить українську ІТ-індустрію та полегшить участь малого й середнього бізнесу в цифровій торгівлі.
UK-Ukraine TechBridge - це:
- Торгівля. У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам.
- Інвестиції. Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії.
- Інновації. Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни.
- IT-освіта. Рескілінг- та апскілінг-програми для українців від топових світових компаній Cisco, Salesforce та Oracle. Так наші фахівці підвищать власну експертність та стануть ще більш конкурентоспроможними на світовому ринку.
Тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.
Фото: ua.depositphotos.com