Українців запросили на воркшопи від Re:coded та UK-Ukraine TechBridge: як приєднатися

Британська організація Re:coded та UK-Ukraine TechBridge організовують для українців серію безоплатних воркшопів, на яких можна розвинути навички у сферах розробки, UX-дизайну, розбудови особистого бренду та багатьох інших.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві зауважують, що воркшопи допоможуть стати більш конкурентоспроможними на ринку праці та прокачати hard skills.

Обрати воркшоп на свій смак та розпочати навчання можна вже зараз.

Які безкоштовні воркшопи доступні для українців

Коли: 12 листопада, 19:00

Коли: 13 листопада, 16:00

Коли: 14 листопада, 17:00

Коли: 18 листопада, 18:00

Коли: 19 листопада, 19:00

Коли: 20 листопада, 16:00

Коли: 21 листопада, 18:00.

Додамо, що українців також запросили взяти участь в онлайн-конференції для розробників ігор від Microsoft, яка відбудеться 12 грудня. Подати заявку на участь в ній можна до 27 листопада.

Про UK-Ukraine TechBridge

Нагадаємо, 16 січня 2024 року Україна разом з Великою Британією офіційно запустила технологічний міст UK-Ukraine TechBridge. Цей проєкт посилить українську ІТ-індустрію та полегшить участь малого й середнього бізнесу в цифровій торгівлі.

UK-Ukraine TechBridge - це:

Торгівля . У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам.

. У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам. Інвестиції . Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії.

. Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії. Інновації . Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни.

. Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни. IT-освіта. Рескілінг- та апскілінг-програми для українців від топових світових компаній Cisco, Salesforce та Oracle. Так наші фахівці підвищать власну експертність та стануть ще більш конкурентоспроможними на світовому ринку.

Тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.

Фото: ua.depositphotos.com