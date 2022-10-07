Украинские операторы начинают восстанавливать связь в Лимане

Оператор мобильной связи Vodafone восстановил покрытие в городе Лиман Донецкой области, которое недавно освободили ВСУ. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба компании.

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Также связь возобновили в пгт Донецке и селе Щурово. Сейчас команда оператора работает над увеличением емкости сети и запускает дополнительные базовые станции для улучшения качества покрытия.

"Трафик в городах и селах с восстановленной сетью растет каждый день", - подчеркнули в Vodafone.

Известно, что инженеры оператора используют оборудование Starlink, выполняющее функцию транспортной сети на время проведения аварийных работ по восстановлению обычной транспортной сети.

Ранее мобильный оператор Vodafone сообщил, что начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области. Так, 13 сентября связь появилась в Купянске.

Кроме того, после освобождения части территорий в Харьковской области работа оборудования lifecell возобновлена в Балаклее, Шевченковском, Волчанске, Изюме, Липцах и Циркунах. Благодаря этому связь появилась не только в этих населенных пунктах, но и в окрестных селах: Вербовка, Волчанские Хутора, Гатище, Лиман, Огурцово, Симиновка, Синельниково, Тихое и Кирпичное.