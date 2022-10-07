Українські оператори починають відновлювати зв’язок у Лимані

Оператор мобільного зв'язку Vodafone відновив покриття у місті Лиман Донецької області, яке нещодавно звільнили ЗСУ. Про це повідомила 7 жовтня пресслужба компанії.

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Також зв'язок поновили в смт Донецьке та у селі Щурове. Зараз команда оператора працює над збільшенням ємності мережі та запускає додаткові базові станції, щоб покращити якість покриття.

"Трафік у містах та селах з відновленою мережею зростає щодня", — підкреслили в Vodafone.

Відомо, що інженери Vodafone використовують обладнання Starlink, яке виконує функцію транспортної мережі на час проведення аварійних робіт з відновлення звичайної транспортної мережі.

Раніше мобільний оператор Vodafone повідомив, що почав відновлювати зв'язок на нещодавно звільненій території в Харківській області. Так, 13 вересня зв'язок з'явився у Куп'янську.

Крім того, після звільнення частини територій в Харківській області роботу обладнання lifecell відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв'язок з'явився не лише в цих населених пунктах, а й в навколишніх селах: Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне.