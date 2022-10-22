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В Украине возникли перебои с доступом к интернету в результате ракетных ударов
Из-за российских ракетных атак 22 октября в некоторых регионах Украины возникли проблемы с доступом к сети Интернет. Об этом свидетельствуют данные экспертной группы NetBlocks, отслеживающей работу интернета в разных странах.
По ее информации, сильнее всего пострадали Николаевская и Хмельницкая области – в этих регионах самые большие перебои с доступом к сети.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телеканала "Эспрессо" подтвердил, что в городе - проблемы со связью. Это связано с ракетными ударами со стороны оккупантов, в результате чего два района Хмельницкой области 22 октября остались без электроэнергии.
"Есть перебои со связью – один из операторов. Ситуация пока сложная. Она усложняется тем, что работы нельзя было проводить, потому что была долгая воздушная тревога", – пояснил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что накануне оператор мобильной связи Kyivstar предупреждал, что из-за ракетных обстрелов в стране могут возникнуть проблемы с доступом к интернету.
"Иногда при отключении света могут возникать сложности с 4G, потому что нагрузка на сеть растет. Просим понять и простить", — пояснили в пресс-службе компании.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, с ночи 22 октября Россия совершила массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито.
Кроме того, оккупанты обстреляли ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Волынской области, в Луцке такой объект фактически уничтожен и его восстановление невозможно. Из-за этого город Ковель на Волыни несколько дней может быть без света, сообщил заместитель городского головы Игорь Чайка.
В этот же день российские войска нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Известно, что в Николаевской области из-за этого также отчасти отсутствовала связь, но по состоянию на 16:40 ее возобновили, сообщил губернатор Виталий Ким.