В Украине возникли перебои с доступом к интернету в результате ракетных ударов

Из-за российских ракетных атак 22 октября в некоторых регионах Украины возникли проблемы с доступом к сети Интернет. Об этом свидетельствуют данные экспертной группы NetBlocks, отслеживающей работу интернета в разных странах.

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По ее информации, сильнее всего пострадали Николаевская и Хмельницкая области – в этих регионах самые большие перебои с доступом к сети.

⚠️ Confirmed: Live network data show internet outages in south #Ukraine corresponding to new Russian missile attacks this morning targeting critical infrastructure; the bombardment of civilian energy utilities has intensified since 10 Oct.



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/M832lukdy5 — NetBlocks (@netblocks) October 22, 2022

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телеканала "Эспрессо" подтвердил, что в городе - проблемы со связью. Это связано с ракетными ударами со стороны оккупантов, в результате чего два района Хмельницкой области 22 октября остались без электроэнергии.

"Есть перебои со связью – один из операторов. Ситуация пока сложная. Она усложняется тем, что работы нельзя было проводить, потому что была долгая воздушная тревога", – пояснил он.

Отметим, что накануне оператор мобильной связи Kyivstar предупреждал, что из-за ракетных обстрелов в стране могут возникнуть проблемы с доступом к интернету.

"Иногда при отключении света могут возникать сложности с 4G, потому что нагрузка на сеть растет. Просим понять и простить", — пояснили в пресс-службе компании.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, с ночи 22 октября Россия совершила массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито.

Кроме того, оккупанты обстреляли ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Волынской области, в Луцке такой объект фактически уничтожен и его восстановление невозможно. Из-за этого город Ковель на Волыни несколько дней может быть без света, сообщил заместитель городского головы Игорь Чайка.

В этот же день российские войска нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Известно, что в Николаевской области из-за этого также отчасти отсутствовала связь, но по состоянию на 16:40 ее возобновили, сообщил губернатор Виталий Ким.