В Україні виникли перебої з доступом до інтернету внаслідок ракетних ударів

Через російські ракетні атаки 22 жовтня в деяких регіонах України виникли проблеми з доступом до мережі Інтернет. Про це свідчать дані експертної групи NetBlocks, яка відслідковує роботу інтернету в різних країнах.

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За її інформацією, найсильніше постраждали Миколаївська і Хмельницька області — в цих регіонах найбільші перебої з доступом до мережі.

⚠️ Confirmed: Live network data show internet outages in south #Ukraine corresponding to new Russian missile attacks this morning targeting critical infrastructure; the bombardment of civilian energy utilities has intensified since 10 Oct.



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/M832lukdy5 — NetBlocks (@netblocks) October 22, 2022

Мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телеканалу "Еспресо" підтвердив, що у місті - проблеми зі зв'язком. Це пов'язано з ракетними ударами зі сторони окупантів, в результаті чого два райони Хмельницької області 22 жовтня залишилися без електроенергії.

"Є перебої з зв'язком - один із операторів. Ситуація наразі складна. Вона ускладнюється тим, що роботи не можна було проводити, бо була довга повітряна тривога", - пояснив він.

Зазначимо, що напередодні оператор мобільного зв'язку Kyivstar попереджав, що через ракетні обстріли в країні можуть бути проблеми з доступом до інтернету.

"Іноді при відключенні світла, можуть виникати складнощі з 4G, тому що навантаження на мережу росте. Просимо зрозуміти і вибачити", — пояснили в пресслужба компанії.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, з ночі 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито.

Крім того, окупанти обстріляли ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Волинській області, у Луцьку такий об'єкт фактично знищений і його відновлення неможливе. Через це місто Ковель, що на Волині, декілька днів може бути без світла, повідомив заступник міського голови Ігор Чайка.

Цього ж дня російські війська нанесли ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській і Миколаївській областях. Відомо, що в Миколаївській області через це також був частково відсутній зв'язок, але станом на 16:40 його відновили, повідомив губернатор Віталій Кім.