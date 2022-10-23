В Херсоне исчезла мобильная связь из-за действий оккупантов

В Херсоне в течение дня 23 октября фиксировались значительные перебои с мобильной связью, преимущественно абоненты вообще не имели доступа к сети и не могли совершить телефонный звонок. Об этом сообщил народный депутат, заместитель комитета ВРУ по цифровой трансформации Александр Федиенко.

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"Херсон сейчас находится не на связи, россияне врут в публичном пространстве, якобы происходящие профилактические работы в городе Херсон. Судя по тому, что я слышу от коллег связистов, россияне и предатели разрушают цифровую инфраструктуру, которая когда-то была захвачена", – рассказал нардеп.

По его словам, по этим причинам отсутствует как мобильная, так и фиксированная связь.

Федиенко также предположил, что россияне могут намеренно блокировать связь, чтобы помешать людям в Херсоне передавать информацию ВСУ, когда украинские защитники приступят к деоккупации города.

Как известно, 23 октября оккупанты начали демонтировать телекоммуникационное оборудование в оккупированном Херсоне.

Напомним, из-за российских ракетных атак 22 октября также в некоторых регионах Украины возникли проблемы с доступом к сети Интернет.

Отметим, что накануне оператор мобильной связи Kyivstar предупреждал, что из-за ракетных обстрелов в стране могут возникнуть проблемы с доступом к интернету.