В Херсоні зник мобільний зв'язок через дії окупантів

В Херсоні протягом дня 23 жовтня фіксувалися значні перебої з мобільним зв'язком, переважно абоненти взагалі не мали доступ до мережі та не могли здійснити телефонний дзвінок. Про це повідомив народний депутат, заступник комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

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"Херсон зараз знаходиться не на зв’язку, росіяни брешуть у публічному просторі що начебто відбуваються профілактичні роботи у місті Херсон. Судячи з того, що я чую від колег зв’язківців, росіяни та зрадники руйнують цифрову інфраструктуру, яка колись була захоплена", — розповів нардеп.

За його словами, з цих причин відсутній як мобільний, так і фіксований зв’язок.

Федієнко також припустив, що росіяни можуть навмисно блокувати зв'язок, щоб завадити людям в Херсоні передавати інформація ЗСУ, коли українські захисники розпочнуть деокупацію міста.

Як відомо, 23 жовтня окупанти почали демонтувати телекомунікаційне обладнання в окупованому Херсоні.

Нагадаємо, через російські ракетні атаки 22 жовтня також в деяких регіонах України виникли проблеми з доступом до мережі Інтернет.

Зазначимо, що напередодні оператор мобільного зв'язку Kyivstar попереджав, що через ракетні обстріли в країні можуть бути проблеми з доступом до інтернету.