Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Транспорт
Дата публикации

Автоконцерн Stellantis остановил свой единственный завод в РФ

Автоконцерн Stellantis остановил свой единственный завод в РФ
Автоконцерн остановил призводство из-за нехватки запчастей. Фото: Facebook/Stellantis

Автомобильный концерн Stellantis, который был создан в 2021 году в результате слияния компаний Fiat Chrysler Automobiles (FCA, США) и PSA Group (Франция), остановил работу своего единственного завода в России из-за нехватки комплектующих.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом заявил генеральный менеджер компании Карлос Таварес, передает телеканал BFM TV.

"Фабрика Stellantis в Калуге, Россия, вынуждена будет прекратить работу из-за дефицита компонентов, что не сделает мир лучше", – сказал Таварес.

По информации телеканала, в начале марта группа уже объявила о прекращении всего импорта в РФ и экспорта из России. При этом завод компании в Калуге, производивший седаны Peugeot 408 и Citroen С4 и на котором трудились 2,7 тысячи человек, простаивал.

В BFM TV отмечают, что в отличие от других автопроизводителей, собиравших автомобили в РФ преимущественно для местного рынка, Stellantis экспортировал со своего российского завода на европейский рынок фургоны Peugeot, Citroën и Opel.

Но после полномасштабного вторжения России в Украину автоконцерн перенес их производство на другие заводы во Франции и Англии, в частности, в Хорден и Лутон.

По данным российской Ассоциации европейского бизнеса (АЭБ), продажи Stellantis в РФ в 2021 году увеличились на 64,7% и составили около 18,53 тысячи автомобилей.

Ранее сообщалось, что транснациональная группа автомобильных компаний Renault Group в связи с введением санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину остановила свое производство в Москве. 

Напомним, в январе 2021 года компании Fiat Chrysler и Peugeot завершили процесс объединения в автомобильную группу Stellantis, которая стала четвертой крупнейшей в мире. Стоимость сделки составила $52 млрд.

Перед этим Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на слияние Peugeot и Fiat Chrysler в компанию Stellantis в рамках транснационального соглашения. 

Соглашение о слиянии компаниями Fiat Chrysler и Peugeot было подписано в декабре 2019 года. Тогда же компании получили разрешение на слияние в Евросоюзе.

Автор:
Дмитрий Нарожный