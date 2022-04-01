Автоконцерн Stellantis остановил свой единственный завод в РФ

Автомобильный концерн Stellantis, который был создан в 2021 году в результате слияния компаний Fiat Chrysler Automobiles (FCA, США) и PSA Group (Франция), остановил работу своего единственного завода в России из-за нехватки комплектующих.

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Об этом заявил генеральный менеджер компании Карлос Таварес, передает телеканал BFM TV.

"Фабрика Stellantis в Калуге, Россия, вынуждена будет прекратить работу из-за дефицита компонентов, что не сделает мир лучше", – сказал Таварес.

По информации телеканала, в начале марта группа уже объявила о прекращении всего импорта в РФ и экспорта из России. При этом завод компании в Калуге, производивший седаны Peugeot 408 и Citroen С4 и на котором трудились 2,7 тысячи человек, простаивал.

В BFM TV отмечают, что в отличие от других автопроизводителей, собиравших автомобили в РФ преимущественно для местного рынка, Stellantis экспортировал со своего российского завода на европейский рынок фургоны Peugeot, Citroën и Opel.

Но после полномасштабного вторжения России в Украину автоконцерн перенес их производство на другие заводы во Франции и Англии, в частности, в Хорден и Лутон.

По данным российской Ассоциации европейского бизнеса (АЭБ), продажи Stellantis в РФ в 2021 году увеличились на 64,7% и составили около 18,53 тысячи автомобилей.

Ранее сообщалось, что транснациональная группа автомобильных компаний Renault Group в связи с введением санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину остановила свое производство в Москве.

Напомним, в январе 2021 года компании Fiat Chrysler и Peugeot завершили процесс объединения в автомобильную группу Stellantis, которая стала четвертой крупнейшей в мире. Стоимость сделки составила $52 млрд.

Перед этим Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на слияние Peugeot и Fiat Chrysler в компанию Stellantis в рамках транснационального соглашения.

Соглашение о слиянии компаниями Fiat Chrysler и Peugeot было подписано в декабре 2019 года. Тогда же компании получили разрешение на слияние в Евросоюзе.