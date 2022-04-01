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Автоконцерн Stellantis зупинив свій завод у РФ
Автомобільний концерн Stellantis, який був створений у 2021 році внаслідок злиття компаній Fiat Chrysler Automobiles (FCA, США) та PSA Group (Франція), зупинив роботу свого заводу в Росії через брак комплектуючих.
Про це заявив генеральний менеджер компанії Карлос Таварес, повідомляє телеканал BFM TV.
"Фабрика Stellantis в Калузі, Росія, змушена буде припинити роботу через дефіцит компонентів, що не зробить світ кращим", – сказав Таварес.
За інформацією телеканалу, на початку березня група вже оголосила про припинення всього імпорту до Росії та експорту з Росії. При цьому завод компанії в Калузі, який виробляв седани Peugeot 408 і Citroen С4 і на якому працювали 2,7 тисячі чоловік, простоював.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У BFM TV зазначають, що на відміну від інших автовиробників, які збирали автомобілі в РФ переважно для місцевого ринку, Stellantis експортував зі свого російського заводу на європейський ринок фургони Peugeot, Citroën та Opel.
Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну автоконцерн переніс їх виробництво на інші заводи у Франції та Англії, зокрема, у Хорден та Лутон.
За даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), продажі Stellantis в РФ в 2021 році збільшилися на 64,7% і склали близько 18,53 тис. автомобілів.
Раніше повідомлялося, що транснаціональна група автомобільних компаній Renault Group у зв'язку із запровадженням санкцій проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення в Україну зупинила своє виробництво в Москві.
Нагадаємо, у січні 2021 року компанії Fiat Chrysler та Peugeot завершили процес об'єднання в автомобільну групу Stellantis, яка стала четвертою найбільшою у світі. Вартість операції склала $52 млрд.
Перед цим Антимонопольний комітет України надав дозвіл на злиття Peugeot та Fiat Chrysler у компанію Stellantis у рамках транснаціональної угоди.
Угода про злиття компаніями Fiat Chrysler та Peugeot була підписана у грудні 2019 року. Тоді ж компанії отримали дозвіл на злиття у Євросоюзі.