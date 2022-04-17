Бельгия заблокировала российскому флоту заход в свои порты

С 17 апреля порты Бельгии прекратили обслуживание коммерческих кораблей под российским флагом.

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Как сообщает пресс-служба одного из крупнейших в Бельгии порта "Антверпен", запрет введен в рамках санкций Европейского Союза против Российской федерации в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

При этом, Бельгия будет соблюдать определенные исключения, предусмотренные решением ЕС.

На основе правил Европейского Союза была разработана дорожная карта для запрета захода кораблей под российским флагом в порты Бельгии. Эта дорожная карта будет имплементирована с воскресенья, 17 апреля», – говорится в документе.

Разрешения предоставляются только конкретным кораблям, направляющимся к конкретным портам, в определенное время и для перевозки товаров, обозначенных в официальном разрешении.

По европейским правилам применения санкций к таким разрешенным товарам могут относиться природный газ, нефть, уголь и другие виды твердого топлива, все фармакологические товары, медикаменты, сельскохозяйственная и пищевая продукция (например, зерно), удобрения и гуманитарная помощь. Эти правила будут действовать до 10 августа 2022 года.

По данным порта Антверпен, в 2021 году РФ была пятым по значению торговым партнером с общим объемом грузовых перевозок в 11,6 млн тонн.

Напомним, с 16 апреля судам под российским флагом запрещен заход в порты Болгарии.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля ни один российский корабль не сможет находиться в портах Италии.

Запрет будет касаться и тех российских судов, которые сменили российскую регистрацию на любую другую страну.

Кроме этого, решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в свои порты приняли власти Румынии.