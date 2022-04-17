Бельгія заблокувала російському флоту вхід у свої порти

З 17 квітня порти Бельгії припинили обслуговування комерційних кораблів під російським прапором.

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Як повідомляє прес-служба одного з найбільших у Бельгії порту "Антверпен", заборона запроваджена у рамках санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Відтак, свої порти для російських суден закрили усі країни ЄС. Такі міри – частина п'ятого пакету санкцій Євросоюзу. Заборона розповсюджується на всі судна, що ходять під російським прапором. Єврокомісії відомо про 2873 такі кораблі.

Що ж стосується Бельгії, то вона дотримуватиметься певних винятків, передбачених рішенням ЄС.

На основі правил Європейського Союзу було розроблено дорожню карту для заборони заходу кораблів під російським прапором до портів Бельгії. Цю карту буде імплементовано з неділі, 17 квітня, йдеться у документі.

Дозволи надаються лише конкретним кораблям, які прямують до конкретних портів, у час і перевезення товарів, позначених офіційному дозволе.

За європейськими правилами застосування санкцій, до таких дозволених товарів можуть належати природний газ, нафта, вугілля та інші види твердого палива, всі фармакологічні товари, медикаменти, сільськогосподарська та харчова продукція (наприклад, зерно), добрива та гуманітарна допомога. Ці правила діятимуть до 10 серпня 2022 року.

За даними порту "Антверпен", у 2021 році РФ була п'ятим за значенням торговим партнером із загальним обсягом вантажних перевезень 11,6 млн тонн.

Нагадаємо, з 16 квітня судам під російським прапором заборонено захід у порти Болгарії.

Раніше повідомлялося, що з 17 квітня жоден російський корабель не зможе перебувати в порти Італії.

Заборона стосуватиметься і тих російських судів, які змінили російську реєстрацію на будь-яку іншу країну.

Крім цього, рішення з 17 квітня заборонити судам під російським прапором заходити у свої порти прийняла влада Румунії.