Через два года Украину и Румынию соединит автомагистраль

До 2026 года в Румынии хотят реконструировать автодорогу Бухарест-Сирет-Порубное. Дорога будет проходить до границы с Украиной.

Об этом сообщил президент Сучавского уездного совета Георге Флутур, пишет "Укринформ".

Стратегическая автодорога

"Дорогу будут строить за европейские средства. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы продолжить эту дорогу в Черновцы, Тернополь, Львов и Польшу с выходом к путям на страны Балтии", - сказал Флутур.

По его словам, такая автодорога от Черного до Балтийского и Эгейского морей является стратегической для НАТО. Но для того чтобы существующий сейчас пункт пропуска "Порубное-Сирет" на украинско-румынской границе мог пропустить еще больше грузов, его нужно расширить. И конкретные шаги по такому расширению вошли в презентованную стратегию развития пограничной инфраструктуры.

В документе говорится о строительстве новых и модернизации существующих пунктов пропуска на границе Украины и Румынии.

"Румынская граница для нас сейчас является одной из важнейших, потому что здесь огромный потенциал... Учитывая ситуацию на польской границе, у нас всегда должна быть альтернатива, как мы можем использовать наши пограничные пункты пропуска для вывоза наших грузов", - подчеркнул председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

Он сообщил, что представленный план развития пограничной инфраструктуры согласован на правительственном уровне обеих стран.

По словам государственного секретаря Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионела Скриоштяну, это первый стратегический документ между Украиной и государством ЕС, касающийся разветвления системы построения пунктов пропуска. Основной его целью является облегчение перемещения товаров и пересечения через государственную границу.

Планы на новые пункты пропуска через границу

Напомним, в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигету Мармацией откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.

Украина и Румыния работают над открытием пункта пропуска для грузовых автомобилей на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница – Климауц"

В Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы" на границе с Румынией. Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".