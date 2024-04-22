За два роки Україну та Румунію з'єднає автомагістраль

До 2026 року у Румунії хочуть реконструювати автошлях Бухарест-Сірет-Порубне. Дорога пролягатиме до кордону з Україною.

Про повідомив президент Сучавської повітової ради Георге Флутур, пише "Укрінформ".

Стратегічна автодорога

"Дорогу будуватимуть за європейські кошти. Ми зобов'язані вжити всі необхідні заходи, щоб продовжити цю дорогу до Чернівців, Тернополя, Львова та Польщі із виходом до шляху на країни Балтії", - сказав Флутур.

За його словами, такий автошлях від Чорного до Балтійського і Егейського морів є стратегічним для НАТО. Але для того, щоб існуючий зараз пункт пропуску "Порубне-Сірет" на українсько-румунському кордоні міг пропустити ще більше вантажів, його потрібно розширити. І конкретні кроки щодо такого розширення увійшли до презентованої стратегії розвитку прикордонної інфраструктури.

В документі йдеться про будівництво нових та модернізацію існуючих пунктів пропуску на кордоні України та Румунії.

"Румунський кордон для нас зараз є одним із найважливіших, бо тут величезний потенціал... З огляду на ситуацію на польському кордоні у нас завжди має бути альтернатива, як ми можемо використовувати наші прикордонні пункти пропуску для вивезення наших вантажів", – підкреслив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Він повідомив, що презентований план розвитку прикордонної інфраструктури узгоджений на урядовому рівні обох країн.

За словами державного секретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонела Скріоштяну, це перший стратегічний документ між Україною та державою ЄС, який стосується розгалуження системи розбудови пунктів пропуску. Основною його метою є полегшення переміщення товарів і перетину через державний кордон.

Плани на нові пункти пропуску через кордон

Нагадаємо, на Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієйвідкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.

Також Україна та Румунія працюють над відкриттям пункту пропуску для вантажних автомобілів на спільному кордоні. Йдеться про КПП "Біла Криниця – Клімауць"

У Чернівецькій області вже цього року планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці" на кордоні з Румунією. Також хочуть збільшити кількість смуг руху для вантажівок у пункті пропуску "Порубне".