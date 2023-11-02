На границе с Польшей возможны проблемы с движением транспорта: в чем причина

На границе Украины с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По имеющейся информации, планируется продолжительная акция протеста, которая может начаться с 3 ноября.

"Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, которое будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене"", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Польские перевозчики планируют забастовку

3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Причиной забастовки назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Один из организаторов забастовки, предприниматель Томаш Борковский, сообщил в интервью Радио Свобода, что участники будут пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт. Запрет движения касается только грузовиков.

Ожидается, что в блокировке границы примут участие около 300 польских перевозчиков. Границу обещают перекрывать, пока не будут выполнены их требования. По словам перевозчиков, разрешение на проведение пикета действует вплоть до 3 января 2024 года.

Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Путь".

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что подавляющее большинство требований польских перевозчиков, которые могут привести к блокированию ряда пунктов пропуска на украинско-польской границе, нереалистичны.

"Требования польских перевозчиков нереалистичны - создается впечатление, что у них нет желания решить проблему. Но и реальной проблемы на самом деле нет", - сказал Деркач.