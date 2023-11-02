На кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом транспорту: у чому причина

На кордоні України з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За наявною інформацією, планується тривала акція протесту, яка може розпочатися з 3 листопада.

"Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене"", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зауважують, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

Польські перевізники планують страйк

3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Причиною страйку вони назвали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода", що учасники будуть пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт. Заборона руху стосується тільки вантажівок.

Очікується, що в блокуванні кордону візьмуть участь близько 300 польських перевізників. Кордон обіцяють перекривати, поки не будуть виконані їхні вимоги. За словами перевізників, дозвіл на проведення пікету є аж до 3 січня 2024 року.

Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що переважна більшість вимог польських перевізників, які можуть призвести до блокування низки пунктів пропуску на україно-польському кордоні, є нереалістичними.

"Вимоги польських перевізників нереалістичні – складається враження, що вони не мають бажання розвʼязати проблему. Але й реальної проблеми ж насправді немає", – сказав Деркач.