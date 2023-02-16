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На одном из пунктов пропуска приостановили оформление грузовиков на въезд в Польшу: в чем причина
В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" не оформляются грузовики на въезд в Польшу из-за акции протеста польских фермеров.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Из-за протеста аграриями на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск – Ягодин" со стороны Польши приостановлено оформление грузовиков на въезд в Польшу (выезд из Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации Пограничной стражи Республики Польши, акции продлятся с 11:00 до 24:00.
В Госпогранслужбе просят водителей грузовых транспортных средств учесть эту информацию.
Напомним, в пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на украино-польской границе с 13 февраля начали пропускать грузовики без груза.
За первые сутки в обоих направлениях пункт пропуска пересекли 32 грузовика.
Напомним, с декабря 2022 года в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе грузовики начали пропускать по электронной очередь .