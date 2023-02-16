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На одному з пунктів пропуску призупинили оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі: у чому причина
У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не оформлюються вантажівки на в'їзд до Польщі через акцію протесту польських фермерів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Через протест аграріями на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі призупинено оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі (виїзд з України)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією Прикордонної варти Республіки Польщі, акції триватимуть з 11:00 до 24:00.
У Держприкордонслужбі просять водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на українсько-польському кордоні з 13 лютого розпочали пропускати вантажівки без вантажу.
За першу добу в обох напрямках пункт пропуску перетнуло 32 вантажівки.
Нагадаємо, з грудня 2022 року у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вантажівки почали пропускати за електронною чергою.