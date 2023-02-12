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Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею 13 лютого відкриють для порожніх вантажівок
У пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на українсько-польському кордоні у понеділок, 13 лютого, розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів без вантажу.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"З 08:00 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів із допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзду та в’їзду в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Перевізників просять врахувати цю інформацію під час перетину українсько-польського кордону.
Зазначимо, раніше були проведені роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.
Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.
А з грудня 2022 року у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вантажівки почали пропускати за електронною чергою.