Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею 13 лютого відкриють для порожніх вантажівок

У пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" на українсько-польському кордоні у понеділок, 13 лютого, розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів без вантажу.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"З 08:00 13 лютого у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів із допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзду та в’їзду в Україну.

Перевізників просять врахувати цю інформацію під час перетину українсько-польського кордону.

Зазначимо, раніше були проведені роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.

Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.

А з грудня 2022 року у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вантажівки почали пропускати за електронною чергою.