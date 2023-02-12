Пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на границе с Польшей 13 февраля заработает для пустых грузовиков

В пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на украинско-польской границе в понедельник, 13 февраля, начнется проведение пропускных операций грузовых транспортных средств без груза.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"С 08:00 13 февраля в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи-Мальховице" начнется осуществление пропускных операций грузовых транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн без груза", - говорится в сообщении.



Отмечается, что пропуск грузовиков будет производиться круглосуточно в направлениях выезда и въезда в Украину.

Перевозчики просят учесть эту информацию во время пересечения украинско-польской границы.

Отметим, ранее были проведены работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей в новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на границе Украины и Польши.

Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.

А с декабря 2022 в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе грузовики начали пропускать по электронной очереди.