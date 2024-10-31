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От системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков

От системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков
Изображение: ГСБТ-Укртрансбезопасность

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" отключила на три месяца еще 15 нарушителей. В общей сложности уже 223 перевозчика отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность.

Отмечается, что такая ответственность предусмотрена Постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 1995 №57.

На три месяца от системы "Шлях" отключены следующие перевозчики:

  • ФЛП Коваленко Денис Иванович;
  • ФЛП Музыка Назар Владимирович;
  • ФЛП Бондарь Андрей Геннадьевич;
  • ФЛП Киру Людмила Савьевна;
  • ФЛП Кауров Николай Леонидович;
  • ФЛП Стратан Михаил Николаевич;
  • ФЛП Шрам Алексей Александрович;
  • ФЛП Кобзей Сергей Ярославович;
  • ФЛП Бородина Ирина Ивановна;
  • ФЛП Занора Александр Владимирович;
  • ФЛП Темченко Артем Сергеевич;
  • ФЛП Чайко Владимир Алексеевич;
  • ООО "Ишбилен Транспорт";
  • ООО "АТП 2020";
  • ООО АТП "Опекс".

Соответствующий приказ размещен на сайте "Укртрансбезопасности".

Фото 2 — От системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы отключили еще 15 перевозчиков

В чем обвиняют перевозчиков

По материалам Государственной пограничной службы Украины, отключенные от ЕКИС ГСБТ перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Отключения начали практиковать в 2022 году

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

21 марта 2024 от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

В мае комиссия "Укртрансбезопасности" отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца за содействие выезду военнообязанных за пределы Украины.

Также в июне было отключено 7 перевозчиков за нарушение правил пересечения границы, а в середине сентября от системы отключили еще 16 перевозчиков. В октябре от системы были отключены еще 6 перевозчиков.

Автор:
Ольга Колесниченко