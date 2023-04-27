Соучредитель "Новой почты" призвал власти начать приватизацию дорог: какие у него аргументы

Соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк привел пять доводов о необходимости начала приватизации дорог в Украине. В сети вспыхнула дискуссия: некоторые соглашаются с бизнесменом, другие — категорически против.

Свои аргументы Поперешнюк опубликовал в Facebook.

1. Бизнесмен считает, что в государственных монополиях такой актив как дорога теряет свой потенциал. Отсутствие приватизации лишает ее развития, конкуренции, инвестиций, инноваций. "Дороги – это кровеносные сосуды экономики, это уровень жизни людей, это лицо страны", – подчеркивает Поперешнюк.

2. По его мнению, благодаря приватизации государство начнет получать доход от дорог вместо выделения средств на ремонт и т.д. По собственным оценкам бизнесмена, доход от приватизации дорог может достигать минимум 100 миллиардов долларов. В этом тезисе Поперешнюк акцентирует внимание на важности аккумуляции средств для армии, ведь таким образом государство сэкономит и получит деньги для финансирования Сил обороны Укарины.

3. Если дорожные услуги станут бизнесом, то соответственно клиенты (водители) будут получать более высокое качество обслуживания. Речь идет о том, что владельцы дорог будут создавать лучшие условия, вводить новые сервисы, поддерживать порядок, чистоту, безопасность, работать над отсутствием пробок.

4. Система B2C, как уверен Поперешнюка, позволит ликвидировать неэффективную, сложную и коррупционную систему финансирования дорог через налоги, акцизы, которые, вероятно, могут отменить. "А в качестве бонуса цена топлива будет снижаться, а экономика расти", - добавляет соучредитель "Новой почты".

5. По мнению предпринимателя, еще одним важным преимуществом станет безопасность движения. Он считает, что уменьшится количество ДТП.

"Ибо когда дороги станут частной собственностью, наконец-то появится ответственный за нанесение вреда здоровью и имуществу из-за качества дорог, установленных знаков, указателей, разметки, освещения и т.д. При чем безопасность движения будет улучшаться не полицейскими методами, а по-человечески. Ведь каждый предприниматель заинтересован в доходе своего бизнеса, а не в ухудшении жизни и сервиса собственных клиентов. Представьте себе ТРЦ, где государственная полиция останавливает прохожих и выписывает штрафы", — объясняет свое мнение Поперешнюк.

В комментариях под постом часть пользователей согласилась с утверждением бизнесмена. Некоторые отмечают, что сейчас дороги фактически также не являются бесплатными, ведь они удерживаются за счет налогоплательщиков. В то же время, часть пользователи волнует тот факт, что не каждый водитель сможет каждый раз оплачивать проезд.

По этому контраргументу Поперешнюк отмечает, что в случае приватизации дорог власти должны отменить акциз на топливо.

Напомним, что до полномасштабного вторжения в Украину планировали открыть несколько платных дорог. Тогда ожидалось, что стоимость проезда по трассам будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн за километр.