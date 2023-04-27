Співзасновник "Нової пошти" закликав владу розпочати приватизацію доріг: які в нього аргументи

Співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк навів п'ять доводів необхідності початку приватизації доріг в Україні. Через це в мережі спалахнула дискусія: дехто погоджується з бізнесменом, інші — категорично проти.

Свої аргументи Поперешнюк опублікував у Facebook.

1. Бізнесмен вважає, що у державній монополії такий актив як дорога втрачає свій потенціал. Відсутність приватизації позбавляє її розвитку, конкуренції, інвестицій, інновацій. "Дороги — це кровоносні судини економіки, це рівень життя людей, це обличчя країни", — підкреслює Поперешнюк.

2. На його думку, завдяки приватизації держава почне отримувати дохід від доріг, замість виділення коштів на ремонт тощо. За власними оцінками бізнемена, дохід від приватизації доріг може сягати мінімум 100 мільярдів доларів. В цій тезі Поперешнюк акцентує увагу на важливості акумуляції коштів для армії, адже таким чином держава заощадить та отримає гроші для фінансування армії.

3. Якщо дорожні послуги стануть бізнесом, то відповідно клієнти (водії) будуть отримувати вищої якості обслуговування. Йдеться про те що, власники доріг будуть створювати кращі умови, запроваджувати нові сервіси, підтримувати порядок, чистоту, безпеку, працювати над відсутністю заторів.

4. Система B2C, як впевнений Поперешнюк, дозволить ліквідувати неефективну, складну та корупційну систему фінансування доріг через податки, акцизи, які, ймовірно, можуть скасувати. "А в якості бонуса ціна палива буде знижуватися, а економіка зростати", — додає співзасновник "Нової пошти".

5. На думку підприємця, ще однією важливою перевагою стане безпека руху. Він вважає, що зменшиться кількість ДТП.

"Бо коли дороги стануть приватною власністю, нарешті з’явиться відповідальний за нанесення шкоди здоров’ю та майну через якість доріг, встановлених знаків, вказівників, розмітку, освітлення тощо. При чому безпека руху буде покращуватися не поліцейськими методами, а по-людськи. Бо ж кожен підприємець зацікавлений у доході свого бізнесу, а не погіршенні життя та сервісу власних клієнтів. Уявіть собі ТРЦ, де державна поліція зупиняє перехожих та виписує штрафи", — пояснює свою думку Поперешнюк.

В коментарях під постом частина користувачів погодилася з твердженням бізнесмена. Деякі зазначають, що наразі дороги фактично також не є безкоштовними, адже вони утримуються за рахунок платників податків. Водночас частину користувачів хвилює той факт, що не кожен водій зможе щоразу оплачувати проїзд.

Щодо цього контраргументу Поперешнюк зазначає, що у випадку приватизації доріг влада мала б скасувати акциз на паливо.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення в Україні планували відкрити декілька платних доріг. Тоді очікувалось, що вартість проїзду трасами коливатиметься від 80 копійок до 4,6 грн за кілометр.