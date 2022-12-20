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Украина временно отключила еЧергу на польской границе
В течение 3 дней, с 20 по 23 декабря, пересечение границы в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" будет осуществляться в порядке живой очереди. В это время электронная очередь (еЧерга) не будет работать.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.
Работу электронной очереди приостановили из-за проблем в работе основного и резервных серверов сайта echerha.gov.ua, вышедшего из строя 16 декабря после продолжительных перебоев с энергоснабжением.
"Временный переход к такому режиму необходим для подготовки перезапуска сайта электронной очереди и проезда автомобилей, ранее вставших в очередь, но не успевших уехать", — пояснили в Укртрансбезопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ближайшая дата, на которую 23 декабря откроется запись в общей очереди, - 25 декабря, 12:00. В очереди на ветеринарный контроль - 27 декабря, 12:00.
Обращаем внимание, что с 12:00 25 декабря проезд в общей очереди через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" будет исключительно по записи на сайте echerha.gov.ua.
Итак, еЧерга, которая была запущена 12 декабря, проработала около недели. Впрочем, сроки возобновления работы после ракетных ударов постепенно сокращаются, ведь сначала в Укртрансбезопасности планировали, что еЧерга возобновится не раньше 24 декабря.
Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.